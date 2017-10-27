Кремль переадресовал в Госдуму вопрос о выходе России из ЕСПЧ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Госдуму РФ вопрос о якобы обсуждающейся приостановке членства России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщалось ранее, Госдума может рассмотреть вопрос о приостановке членства России в ЕСПЧ.

"Причем здесь спекуляции. Нужно прямо и спрашивать мнение Государственной думы. Это законодательная власть Российской Федерации", — заявил Песков в ответ на просьбу "остановить спекуляции на эту тему" и озвучить позицию Кремля.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила, что Россия намерена заморозить взнос в ЕСПЧ. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал РИА Новости, что такой вариант развития событий возможен, он основан на действиях европейских парламентариев, которые, по его словам, исключили российскую сторону "из всех возможных" дискуссионных площадок.

Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев пояснял РИА новости, что взносы в Совет Европы неделимы, заплатить только в Парламентскую ассамблею или только в ЕСПЧ технически невозможно.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.