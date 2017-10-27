В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпин

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тема ситуации вокруг КНДР не затрагивалась в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема КНДР и ситуации на Корейском полуострове в ходе телефонного разговора Путина с лидером Китая.

В четверг Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились встретиться в первой половине ноября на саммите АТЭС, который пройдет во Вьетнаме.