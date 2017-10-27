В Кремле назвали планы США по санкциям отголосками враждебных проявлений

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Кремле пристально следят за сообщениями о планах США ввести новые санкции против РФ и считают это отголосками враждебных проявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, следят ли за этой ситуацией в Кремле, Песков заявил, что "безусловно". "Конечно. Это в любом случае отголоски недружественных проявлений, а точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны. Поэтому мы, конечно, следим за этим самым пристальным образом", — добавил он.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.