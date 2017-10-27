НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский парламент обсуждает возможность внесения законопроекта, который бы позволил правительству отвечать санкциями на санкции Запада на законодательном уровне, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике Игорь Чернышенко.

"В России сейчас все настойчивее звучат голоса о том, что нам тоже нужно выйти на какой-то правовой акт, который подразумевает (проект) "санкции против санкций" как-то положить в правовое пространство", — сказал Чернышенко в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ, проходящего в Нью-Йорке.

Депутат напомнил, как разрабатывалось санкционное законодательство против РФ, которое президент США Дональд Трамп вынужден был подписать.

"Есть идеи нечто подобное создать в рамках российского парламента. На эту дорогу мы встали. Но еще по ней большой путь не прошли. То есть его (законопроект) сложно комментировать даже в первом приближении. Но эта тема звучит", — сказал он.