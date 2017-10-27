Правительство поддержало проект об ограничении размера партийных взносов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы РФ ограничить размер членских и вступительных взносов в партию суммой в 4,33 миллиона рублей в год с одного человека.

"Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект", — говорится в официальном отзыве на сайте кабинета министров . Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в среду.

Сообщалось, что поправки предлагается внести в закон "О политических партиях". В законопроекте предлагается установить предельную сумму вступительного и (или) членского взносов одного члена партии в течение года в размере 4 миллионов 330 тысяч рублей, аналогично предельной сумме пожертвований от физического лица за год.

Проект предлагает исключить установленные федеральным законом "О политических партиях" условия раскрытия политической партией информации о члене партии, о размере и расходовании средств, поступивших в качестве вступительного или членских взносов.

Отмечается, что размер пожертвования, вступительного или членского взноса, превышение которого влечет необходимость раскрытия в сводном финансовом отчете сведений о жертвователях, внесших пожертвования, либо о членах политической партии, уплативших вступительные или членские взносы, будет устанавливаться ЦИК РФ.

По мнению автора инициативы, такие меры обеспечат выравнивание условий, необходимых для раскрытия информации – как в случаях внесения пожертвований, так и в случаях внесения вступительных и членских взносов.