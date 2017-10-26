Генпрокуратура РФ надеется сохранить конструктивный диалог с Советом Европы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на встрече с генеральным директором по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Христосом Якомополосом выразил надежду на сохранение существующего конструктивного диалога с СЕ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, у российской стороны с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права сложились конструктивные отношения, основанные на взаимопонимании. Стороны взаимодействуют в рамках совместных программ сотрудничества России с Советом Европы.
"В заключение заместитель Генерального прокурора РФ выразил надежду на сохранение двустороннего диалога, который, несомненно, послужит укреплению сотрудничества прокуратуры России с Советом Европы", — говорится в сообщении ГП РФ.