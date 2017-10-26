Генпрокуратура РФ надеется сохранить конструктивный диалог с Советом Европы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на встрече с генеральным директором по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Христосом Якомополосом выразил надежду на сохранение существующего конструктивного диалога с СЕ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.

Карапетян во время встречи высоко оценил сотрудничество Генпрокуратуры РФ с Советом Европы, "позволяющее знакомиться с наилучшими практиками обеспечения защиты прав граждан". Он отметил, что такое взаимодействие дает возможность передавать иностранным партнерам российский опыт обеспечения верховенства права и противодействия угрозам мировой безопасности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, у российской стороны с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права сложились конструктивные отношения, основанные на взаимопонимании. Стороны взаимодействуют в рамках совместных программ сотрудничества России с Советом Европы.

Речь идет, частности, о программе "Хелп" по реализации в России европейской системы образования в области прав человека для юристов. В начале октября в Академии Генеральной прокуратуры РФ состоялась первая встреча рабочей группы по внедрению учебного курса "Хелп" для подготовки российских прокуроров.

"В заключение заместитель Генерального прокурора РФ выразил надежду на сохранение двустороннего диалога, который, несомненно, послужит укреплению сотрудничества прокуратуры России с Советом Европы", — говорится в сообщении ГП РФ.