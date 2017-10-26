Грушко рассказал, что может улучшить отношения НАТО и России

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Доверие между НАТО и Россией нужно укреплять, меняя политику, нацеленную на сдерживание РФ, а не путем внесения изменений в Венский документ ОБСЕ о наблюдении за учениями, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

НАТО призывает Россию содействовать модернизации Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Альянс предлагает предусмотреть осуществление наблюдений за внезапными проверками боеготовности, проводимыми РФ, и снижение порока численности войск, при которой наблюдение за учениями становится обязательным. Сейчас этот порог составляет 13 тысяч человек.

"На сегодняшний день мы убеждены в том, что движения в сторону укрепления военного доверия можно достичь не путем (внесения — ред.) каких-то изменений в Венский документ, а изменением политики", — сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН).

По его словам, "если целью натовской политики является военное сдерживание России, то никакая мера доверия не поможет".

"И, наоборот, меры доверия могут помочь в деле укрепления доверия, когда существует политический проект, который основан на понимании того, что безопасность не должна строиться на логике холодной войны, когда создается потенциал, потом контрпотенциал, потом это все выливается в планы долгосрочного военного строительства", — заявил постпред РФ.

Ранее Грушко заявлял, что развитие Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности несовместимо с курсом альянса на сдерживание РФ.