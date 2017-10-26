Илья Яшин подготовил поправку для ликвидации "золотых парашютов" в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил РИА Новости, что подготовил законодательную инициативу в городской закон для ликвидации "золотых парашютов", в ближайшее время поправки планируется внести в Мосгордуму.

"Мы подготовили законодательную инициативу, направленную на ликвидацию системы "золотых парашютов"… в связи с этим мы вносим поправку в закон города Москвы, который эти "золотые парашюты" ликвидирует", — сказал Яшин РИА Новости в четверг, пояснив, что это решение он принял из-за предложения выплатить 500 тысяч рублей бывшему главе муниципалитета.

По словам Яшина, в субботу его инициативу рассмотрит совет депутатов, а в начале недели, в случае одобрения ими этой инициативы, поправки внесут в Мосгордуму.

Яшин 7 октября возглавил муниципальный совет депутатов Красносельского района Москвы.

По итогам муниципальных выборов 10 сентября движение "Солидарность" победило в Красносельском районе столицы и получило в совете депутатов района семь мандатов, в то время как "Единая Россия" — три. Яшин тогда заявил, что этот результат позволит движению избрать председателя совета депутатов, которым по договоренности станет он.

Ранее Яшин сообщал агентству, что у движения "Солидарность" много идей по работе в районе, связанных с капитальным ремонтом и жилищным хозяйством, но в первую очередь нужно выполнить предвыборные обещания.