Железняк: ситуация с КНДР не изменится, пока США будут снимать с себя вину

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пока США будут использовать агрессивную риторику в отношении КНДР и пытаться снять с себя вину за дестабилизацию ситуации в регионе, обвиняя во всем РФ, о снижении напряженности речи быть не может, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас Россия, скорее, мешает прогрессу по КНДР.

"Пока США будут продолжать использовать агрессивную риторику в отношении Пхеньяна и придумывать оправдание своим неудачам, наподобие нелепицы о вреде России, об устойчивом урегулировании и снижении напряженности в регионе речи быть не может", — заявил Железняк журналистам.

По его мнению, сотрудничество России с США, действительно, могло бы помочь в разрешении многих глобальных проблем, но для этого, по его словам, международное партнерство стран должно строиться при равных условиях для всех участников и при соблюдении норм международного права.

"Москва использует все дипломатические методы, чтобы перевести в мирное русло взрывоопасную ситуацию на Корейском полуострове, подогреваемую агрессивной манерой США вести дела на внешней арене. Поэтому заявления президента США о том, что Россия каким-то образом "мешает" разрешению корейского вопроса не имеет никаких оснований. Это выглядит, скорее, как неуклюжая попытка придумать "виноватого" и снять с себя вину за дестабилизацию ситуации в регионе", — добавил парламентарий.