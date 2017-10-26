"Единая Россия" предложила избрать главой Саратова Михаила Исаева

САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия", которая имеет 33 из 41 мандата в Саратовской городской думе, предложила избрать на пост главы города экс-депутата Госдумы Михаила Исаева, который в настоящее время является исполняющим полномочия градоначальника, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Главу Саратова депутаты изберут по результатам конкурса, и он же возглавит администрацию города. Конкурс по выбору главы Саратова назначен на 3 ноября.

"Михаил Исаев рекомендован для участия в конкурсе на замещение должности главы муниципального образования "Город Саратов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидатуру Исаева члены президиума регионального политсовета партии согласовали на заседании в четверг.

Исаев с 10 октября является исполняющим полномочия главы Саратова. Должность главы города стала вакантной после того, как 11 сентября в отставку подал Валерий Сараев в связи с проблемами в организации выборов губернатора и депутатов областной думы, состоявшихся 10 сентября.

Должность мэра Саратова с 2006 года разделили на должности главы города (председателя городской думы), выбираемого из числа депутатов, и главы администрации (сити-менеджера), назначаемого по результатам конкурса. С 2006 года главой города был Олег Грищенко, который 18 августа 2016 года сложил полномочия. После его отставки вступил в силу новый порядок избрания главы города, который теперь возглавляет городскую администрацию и выбирается депутатами по результатам конкурса. Первым по новому порядку был избран главой Сараев.