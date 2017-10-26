В Госдуме открылась выставка, посвященная 25-летию Карачаево-Черкесии

МОСКВА/ЧЕРКЕССК, 26 окт — РИА Новости. Выставка, приуроченная к Дням Карачаево-Черкесии в Государственной Думе и 25-летию республики, торжественно открылась в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба главы республики.

Посетители выставки смогут познакомиться с достижениями Карачаево-Черкесии, получить информацию о социально-экономическом потенциале республики, реализуемых инвестиционных проектах. Также в Госдуме открылась выставка картин народных художников, предметов декоративно-прикладного творчества, продукции народных промыслов.

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на открытии выставки, посвященной 25-летию КЧР, в Государственной Думе © Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на открытии выставки, посвященной 25-летию КЧР, в Государственной Думе

"Стало хорошей традицией проводить в Государственной Думе дни регионов и показывать их достижения", — цитирует пресс-служба Госдумы РФ слова зампреда ГД РФ, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова. Говоря о том, что народ Карачаево-Черкесии живет в мире и согласии, Неверов отметил динамично развивающуюся экономику республики, достигшей большого прогресса в сельском хозяйстве и туризме, добыче мрамора и гранита.

Неверов выразил уверенность, что депутаты, ознакомившись с достижениями республики, лучше поймут, что еще они могут сделать для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии.

Глава КЧР Рашид Темрезов поблагодарил депутатов за практическую поддержку становления и развития молодой республики. "За 25 лет Карачаево-Черкесия состоялась как полноправный субъект Российской Федерации. Наше самое большое богатство — дружный сплоченный народ Карачаево-Черкесии, который живет в составе матушки России", — привели в пресс-службе главы республики слова Темрезова.

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