МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября выступит перед членами Ассоциации Европейского бизнеса, заявила в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

"31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит перед членами Ассоциации европейского бизнеса в России, которая объединяет более 500 компаний и банков из стран-членов Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других государств, осуществляющих свою деятельность в России. Встреча в таком формате, напомню, проводится на регулярной основе", — сказала Захарова на брифинге.

"Мероприятие в этом году будет посвящено состоянию отношений между РФ и Европейском союзом на современном этапе и перспективам их развития", — добавила Захарова.