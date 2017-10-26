Россия готовится к подаче иска по дипобъектам в США, заявили в МИД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия продолжает подготовку к подаче иска в связи с ситуацией вокруг российской дипсобственности в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Глава Минюста РФ Александр Коновалов отмечал, что представлять интересы Москвы в судах США будет компания White and Case, которая ранее осуществляла юридическую поддержку в тяжбах с акционерами "ЮКОСа".