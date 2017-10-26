Россия готовится к подаче иска по дипобъектам в США, заявили в МИД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия продолжает подготовку к подаче иска в связи с ситуацией вокруг российской дипсобственности в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает подготовку к подаче иска в связи с противозаконными и неприемлемыми действиями по дипломатической собственности РФ на территории США. Конкретика может быть тогда, когда будут выбраны соответствующие юридические организации, структуры, партнеры, которые будут заниматься непосредственно этим вопросом. На данном этапе весь комплекс вопросов находится на стадии изучения. Ведется конкретная и предметная работа", — заявила она на брифинге.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Глава Минюста РФ Александр Коновалов отмечал, что представлять интересы Москвы в судах США будет компания White and Case, которая ранее осуществляла юридическую поддержку в тяжбах с акционерами "ЮКОСа".