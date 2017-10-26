МИД передал посольству США ноту протеста из-за действий с архивами

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МИД передал посольству США ноту протеста из-за действий Вашингтона в отношении архивов генконсульства в Сан-Франциско, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании", — сказала Захарова на брифинге.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.