Мэр Самары заявил, что продолжает работать на своем посту

САМАРА, 26 окт — РИА Новости.Мэр Самары Олег Фурсов заявил, что продолжает работать на этом посту, о каких-либо изменениях будет официально сообщено.
"В отставку не ушел, продолжаю работать. О дальнейших изменениях будет официально сообщено позднее", — сказал Фурсов.
От дальнейших комментариев он отказался.
Вступление в должность мэра Самары Фурсова состоялась в октябре 2015 года. Фурсов был избран на этот пост городской думой сроком на пять лет. Ранее он являлся главой администрации Самары. С 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.
Прямые выборы мэра Самары отменили по решению губернской думы в сентябре 2014 года. Последним избранным мэром города был Азаров, который сейчас является и.о. губернатора региона. В конце 2014 года в Самаре пост мэра и сити-менеджера разделили. Сити-менеджером стал бывший министр труда региона Фурсов. Летом 2015 года дума Самары приняла решение вновь объединить пост сити-менеджера и мэра города.