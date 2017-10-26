Мэр Самары заявил, что продолжает работать на своем посту

САМАРА, 26 окт — РИА Новости.Мэр Самары Олег Фурсов заявил, что продолжает работать на этом посту, о каких-либо изменениях будет официально сообщено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Самары вынесла представление городской думе с требованием отстранить Фурсова от занимаемой должности. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в четверг объявил об отставке Фурсова с поста мэра города. Он сообщил, что мэр с 1 ноября возглавит министерство труда и занятости региона. Исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Самары Владимир Василенко, добавил и.о. губернатора.

"В отставку не ушел, продолжаю работать. О дальнейших изменениях будет официально сообщено позднее", — сказал Фурсов.

От дальнейших комментариев он отказался.

Вступление в должность мэра Самары Фурсова состоялась в октябре 2015 года. Фурсов был избран на этот пост городской думой сроком на пять лет. Ранее он являлся главой администрации Самары. С 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.

Прямые выборы мэра Самары отменили по решению губернской думы в сентябре 2014 года. Последним избранным мэром города был Азаров, который сейчас является и.о. губернатора региона. В конце 2014 года в Самаре пост мэра и сити-менеджера разделили. Сити-менеджером стал бывший министр труда региона Фурсов. Летом 2015 года дума Самары приняла решение вновь объединить пост сити-менеджера и мэра города.