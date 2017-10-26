Зюганов и Жириновский поспорили, надо ли праздновать столетие революции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Лидеры думских партий КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский разошлись во мнении о том, стоит ли праздновать 100-летие революции 1917 года.

В четверг в нижней палате парламента прошли слушания на тему "100-летие революции 1917 года в России: международные проекты". В слушаниях приняли участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Зюганов, Жириновский и другие парламентарии, а также международные эксперты, журналисты и общественники.

По мнению Жириновского, эта дата не может являться поводом для праздника, напротив, в память о тех событиях нужно провести панихиду по жертвам революции.

"Нужно все оценивать в комплексе. Но главное — выработать раз и навсегда отрицательное отношение к насилию. Если мы празднуем годовщину разгрома государства — это не может быть праздником, это, так сказать, должно быть сожаление, должна быть панихида, нужно чтить память всех погибших", — заявил Жириновский в четверг в ходе слушаний.

Лидер ЛДПР предложил поставить в Москве памятник жертвам всех русских революций.

В то же время Зюганов призвал "взглянуть на эту тему несколько под другим углом", добавив, что его слова прежде всего относятся к молодому поколению.

"Самые гениальные изобретения русских – это создание 1000-летнего государства. Ленин его не просто спас, он создал советское государство, где не капитал — труд правил, где знания и наука были превыше всего", — заявил лидер КПРФ.

Он также напомнил, что за 20 лет сталинской эпохи в 70 раз был увеличен потенциал СССР, был побежден нацизм, были и многие другие достижения.

"Берите и кладите на стол все достижения российской державы за тысячу лет. И если вы не предвзяты, вы увидите: в советскую эпоху мы были самые грамотные, самые сильные. Самые храбрые, самые технологичные… Я уверен, что 100-летие мы отметим очень достойно… Это будет грандиозное событие", — заключил парламентарий.