Зюганов и Жириновский поспорили, надо ли праздновать столетие революции

12:3926.10.2017
(обновлено: 12:40 26.10.2017)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Лидеры думских партий КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский разошлись во мнении о том, стоит ли праздновать 100-летие революции 1917 года.
В четверг в нижней палате парламента прошли слушания на тему "100-летие революции 1917 года в России: международные проекты". В слушаниях приняли участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Зюганов, Жириновский и другие парламентарии, а также международные эксперты, журналисты и общественники.
По мнению Жириновского, эта дата не может являться поводом для праздника, напротив, в память о тех событиях нужно провести панихиду по жертвам революции.
"Нужно все оценивать в комплексе. Но главное — выработать раз и навсегда отрицательное отношение к насилию. Если мы празднуем годовщину разгрома государства — это не может быть праздником, это, так сказать, должно быть сожаление, должна быть панихида, нужно чтить память всех погибших", — заявил Жириновский в четверг в ходе слушаний.
«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).
«Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
«Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...
...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...
...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...
...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...
...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...
...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).
Лидер ЛДПР предложил поставить в Москве памятник жертвам всех русских революций.
В то же время Зюганов призвал "взглянуть на эту тему несколько под другим углом", добавив, что его слова прежде всего относятся к молодому поколению.
"Самые гениальные изобретения русских – это создание 1000-летнего государства. Ленин его не просто спас, он создал советское государство, где не капитал — труд правил, где знания и наука были превыше всего", — заявил лидер КПРФ.
Он также напомнил, что за 20 лет сталинской эпохи в 70 раз был увеличен потенциал СССР, был побежден нацизм, были и многие другие достижения.
"Берите и кладите на стол все достижения российской державы за тысячу лет. И если вы не предвзяты, вы увидите: в советскую эпоху мы были самые грамотные, самые сильные. Самые храбрые, самые технологичные… Я уверен, что 100-летие мы отметим очень достойно… Это будет грандиозное событие", — заключил парламентарий.