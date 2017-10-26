Путин проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Международный телефонный разговор запланирован в четверг в графике президента России Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня состоится, как мы ожидаем, международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас", — сказал Песков, добавив, что также в четверг у президента запланировано несколько закрытых совещаний.

Кроме того, по словам Пескова, Путин проведет заседание Совета безопасности России.

"Речь не идет об оперативном совещании, это так называемый большой Совбез. Главным и единственным вопросом повестки дня будет вопрос о состоянии защищенности информационной инфраструктуры России и мерах по ее укреплению. Профильным докладчиком выступит вице-премьер Дмитрий Рогозин", — отметил пресс-секретарь главы государства.

"Мы надеемся, что по результатам обсуждения (секретарь Совета безопасности РФ Николай) Патрушев и Рогозин представят соответствующую информацию СМИ", — добавил он.