Прокуратура потребовала отстранения Фурсова от должности мэра Самары

САМАРА, 26 окт — РИА Новости.Прокуратура требует отстранения Олега Фурсова от должности мэра Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура Самары требует отстранения Олега Фурсова от должности мэра. Городская дума должна принять решение по представлению прокуратуры в течение 30 дней", — сообщил собеседник агентства.
По какой причине надзорное ведомство требует отстранения Фурсова от должности, в прокуратуре не уточнили.
Фурсов вступил в должность мэра в октябре 2015 года. Его избрала городская дума сроком на пять лет. Ранее он был главой администрации Самары. С 2012 по 2014 годы занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.