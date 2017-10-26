Опрос показал процент россиян, готовых выбрать президентом только женщину

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Исключительно за женщину на выборах президента России готовы голосовать 5% граждан страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 71.8% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

21.4% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.8% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Сообщается, что для 54% респондентов пол кандидата в президенты не имеет значения, 38% проголосовали бы исключительно за мужчину.

Отвечая на вопрос о том, по какой причине они не поддержали бы кандидата-женщину, 16% опрошенных ответили "не женское это дело". Еще 12% убеждены, что женщины слабее, столько же — что они должны заниматься семьей и детьми. По мнению 11% респондентов, у женщин "другой склад ума", 9% считают, что они более эмоциональны и субъективны, а 8% заявили, что не доверяют женщинам.

Согласно опросу, 24% россиян поддержали бы кандидата-женщину для разнообразия, 16% думают, что женский пол более миролюбив, 14% полагают, что женщины более практичны и рассудительны, а 3% считают их более справедливыми.

Помимо этого, 32% опрошенных уверены, что женщин-политиков в России должно быть больше, противоположной точки зрения придерживаются 11% респондентов. Еще 38% россиян считают, что число женщин в политике меняться не должно.

"Мнение о необходимости и масштабах присутствия женщин в политике формируют, прежде всего, сами женщины. Речь не только об участницах исследования, которые неизбежно демонстрируют женскую солидарность, но и самих женщинах-политиках: через их оценку и формируется мнение большинства о способности представительниц слабого пола к политической деятельности. Чем больше удачных примеров, тем меньшее отторжение будет вызывать активная политическая деятельность женщин", — прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17-18 сентября. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1,2 тысячи человек.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.