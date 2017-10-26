В ГД в ноябре выступят глава МВД и министр юстиции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости."Правительственные часы" с участием главы МВД Владимира Колокольцева и министра юстиции Александра Коновалова пройдут в Госдуме в ноябре, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

"Два правительственных часа будут в ноябре. 8 ноября — с участием министра внутренних дел Владимира Колокольцева, тема — о мерах, принимаемых МВД по противодействию нелегальной миграции. И 22 ноября с информацией на тему деятельности НКО и мер по их господдержке приглашен министр юстиции Александр Коновалов", — сказал Жуков в четверг, выступая на пленарном заседании.