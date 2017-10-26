Алиханов примет участие в мероприятии под председательством Кириенко

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов будет находиться в четверг и пятницу в командировке в Москве, где проведет ряд запланированных встреч, ожидается, что он встретится также с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Публичных мероприятий у Антона Андреевича в эту поездку в Москву не будет, на встречу с Кириенко он приглашен", — сказал собеседник агентства.

В среду сообщалось, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун проведет до конца недели ряд ранее запланированных рабочих встреч, а также примет участие в мероприятии, которое пройдет под председательством Кириенко.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники, близкие к аппарату президента, о том, что Кириенко проведет серию встреч с губернаторами в преддверии старта кампании по выборам президента. Издание сообщило о том, что перед главами субъектов будет поставлена задача обеспечить явку с помощью законных процедур, а также лично проконтролировать весь электоральный процесс.