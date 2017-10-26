Пресс-секретарь Собчак назвала шуткой слухи об идее ведущей сменить фамилию

Телеведущая Ксения Собчак после пресс-конференции, посвящённой её баллотированию в президенты России на предстоящих президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак после пресс-конференции, посвящённой её баллотированию в президенты России на предстоящих президентских выборах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова назвала "смешной шуткой" информацию о намерении телеведущей сменить фамилию перед выборами президента 2018 года. Об этом она заявила в интервью порталу iz.ru.

"Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка", — сказала Чудинова, добавив, что это "удивительный" и "остроумный" слух.

По словам пресс-секретаря Собчак, она не встречалась в среду с телеведущей и не спрашивала у нее о намерении сменить фамилию.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".