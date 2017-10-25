Второй сезон "Школы парламентаризма" откроется в Москве 27 октября

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Открытие второго сезона "Школы парламентаризма", организованной "Молодой гвардией "Единой России" (МГЕР) по инициативе студентов, состоится в Москве 27 октября, для участия уже зарегистрировались более 9,4 тысячи человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МГЕР Анна Рогачева.

Первый этап "Школы" прошел весной этого года.

"В пятницу, 27 октября в Москве состоится торжественное открытие второго этапа "Школы парламентаризма", организованной МГЕР по инициативе студентов. В мероприятии примут участие молодые люди, которые успешно прошли отборочный этап "Школы парламентаризма", — сказала Рогачева.

Перед участниками встречи выступят депутат Госдумы Евгений Ревенко и временно исполняющий обязанности руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии Максим Руднев.

Рогачева отметила, что в Москве конкурс для участия в проекте составил 62 человека на место – всего в Школе пройдут обучение 150 студентов.

"В целом в столице во второй сезон образовательного проекта "Школа парламентаризма" зарегистрировались 9 413 человек", — уточнила собеседница агентства.

Заявки на участие подавали студенты крупнейших вузов страны: МГУ имени Ломоносова, РАНХиГС, МГЮА имени Кутафина, Финансовый университет при правительстве РФ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РУДН, ГУУ, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, МЭИ и другие.

"Участники, наиболее активно проявившие себя во время обучения, смогут пройти практику в Государственной думе, Московской городской думе, центральном исполнительном комитете "Единой России" и центральном штабе "Молодой Гвардии", — заключила Рогачева.

"Школа парламентаризма", уточнил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов — это площадка, в рамках образовательной программы которой студенты принимают участие во встречах с общественно-политическими деятелями, проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, "разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и инициативы".