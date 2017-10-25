СПЧ предлагает учитывать в рейтинге губернаторов раздельный сбор отходов

В Уфе стартовал проект по раздельному сбору мусора. Архивное фото

В Уфе стартовал проект по раздельному сбору мусора. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предлагает учитывать раздельный сбор отходов при составлении рейтинга эффективности губернаторов, сообщается в среду на сайте СПЧ.

"СПЧ рекомендует предложить президенту Российской Федерации включить в рейтинг эффективности деятельности губернаторов следующие показатели: по осуществлению населением в соответствующем субъекте Российской Федерации раздельного сбора отходов потребления", — говорится в документе.

СПЧ предлагает также установить минимально допустимый уровень раздельного сбора мусора в субъектах РФ. Согласно документу, необходимо создать инфраструктуру для утилизации отходов.

Ранее 30 августа на заседании СПЧ обсуждалась проблема утилизации постоянно растущих отходов. Правительство приняло решение устранить проблему путем сжигания мусора. СПЧ выступил против этой идеи, назвав данный метод затратным и неэкологичным. В качестве альтернативы правозащитники предложили ввести в РФ систему раздельного сбора мусора.