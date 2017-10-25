Собчак заявила, что назначить Малашенко главой штаба ей помогла Рынска

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, заявила, что пост журналистки Божены Рынски в соцсетях относительно участия телеведущей в выборах натолкнул ее на мысль пригласить гражданского мужа Рынски, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко в предвыборный штаб.
"Я посмотрела и подумала – Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде, это был начальник штаба, я собиралась быть им сама, и тут я думаю — прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура", — сказала Собчак в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" в среду.
71.9%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
21.4%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
Она добавила, что в 7 утра встретилась с Малашенко на Патриарших прудах и провела с ним беседу. "Примерно два с половиной часа я рассказывала свою платформу, то, что я собираюсь сделать, рассказала ему свой план, он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию. И я очень рада, что Игорь стал частью нашей команды, он очень талантливый человек, он человек очень креативный, он не раз это доказывал в этой работе", — рассказала Собчак.
При этом она выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется работы ее предвыборного штаба. "Я надеюсь, что личная жизнь Божены никак не коснется моего штаба и моей политической позиции. Божена девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания", — заключила Собчак.