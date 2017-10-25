Штайнмайер призвал уйти от упреков и недопонимания в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. России и Германии нужно уйти от упреков и недопонимания, разногласиям прошлых лет нужно противопоставить восстановление доверия, заявил в среду президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Пусть я не думаю, что одна-единственная встреча может помочь преодолеть ту ситуацию, которая сложилась за прошедшие несколько лет (в отношениях между Москвой и Берлином), тем не менее, я убежден, что такие встречи как сегодняшняя нужны нам, их следует продолжать", — сказал Штайнмайер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за прошедшие годы между странами наблюдалась "потеря доверия", Москва и Берлин "обменивались упреками".

"Можем ли мы выйти из этой спирали? Я от российского президента сегодня услышал его оценки по поводу того, как в будущем будут формироваться взаимоотношения России и Германии. Я думаю, что отчуждение, которое произошло в прошлом, мы не можем его отменить, но наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет мы противопоставили большую предсказуемость, восстановление определенного минимума доверия… Эти отношения остаются слишком важными, чтобы мы оставались в состоянии отсутствия диалога", — добавил президент ФРГ.