Госдума приняла в I чтении проект, ограничивающий размер взносов в партию

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает размер членских и вступительных взносов в партию до 4,3 миллиона рублей за год.

Такое решение депутаты нижней палаты парламента приняли на пленарном заседании в среду.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О политических партиях". В законопроекте предлагается установить предельную сумму вступительного и (или) членского взносов одного члена партии в течение года в размере 4 миллионов 330 тысяч рублей (аналогично предельной сумме пожертвований от физического лица за год).

Проектом также предлагается исключить установленные федеральным законом "О политических партиях" условия раскрытия политической партией информации о члене политической партии и о размере расходовании средств, поступивших в качестве вступительного или членских взносов.

Отмечается, что размер пожертвования, вступительного или членского взноса, превышение которого влечет необходимость раскрытия в сводном финансовом отчете сведений о жертвователях, внесших пожертвования, либо о членах политической партии, уплативших вступительные или членские взносы, будет устанавливаться ЦИК РФ.

По мнению автора инициативы, такое регулирование обеспечит выравнивание условий, необходимых для раскрытия соответствующей информации – как в случаях внесения пожертвований, так и в случаях внесения вступительных и членских взносов.

Как отмечается в пояснительной записке, внесение изменений обусловлено необходимостью выполнения рекомендации, содержащейся во втором отчете Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по теме "Прозрачность финансирования политических партий". В рекомендации ГРЕКО, данной РФ по итогам оценки национального законодательства, предписывалось "принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы членские взносы не использовались в обход правил прозрачности, применяемых в отношении пожертвований".

По мнению ГРЕКО, отсутствие законодательно закрепленных ограничений пределов величин членского или вступительного взносов следует рассматривать как возможность использования теневого финансирования политических партий, сообщается в пояснительной записке.