Мать Собчак считает возраст дочери подходящим для участия в выборах

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что считает возраст своей дочери Ксении Собчак, намеренной идти на выборы президента РФ в 2018 году, подходящим для участия в подобной кампании."Россия 1" в среду, отвечая на вопрос, не рано ли идти на выборы президента в 36 лет.
Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.