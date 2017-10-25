Мать Собчак считает возраст дочери подходящим для участия в выборах

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что считает возраст своей дочери Ксении Собчак, намеренной идти на выборы президента РФ в 2018 году, подходящим для участия в подобной кампании.

"Нет, вот это точно нет. Потому что это тот возраст, когда ты уже имеешь определенный жизненный опыт и негативный, что тоже хорошо, и позитивный. Ты имеешь знания, образование, которое только в эти годы начинает давать результат, отдачу, вот все, что ты накопил, его можно применить и применить уже со знанием дела", — сказала Нарусова в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" в среду, отвечая на вопрос, не рано ли идти на выборы президента в 36 лет.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.