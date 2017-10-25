Собчак дала жару: юристы спорят, политики критикуют, крымчане негодуют

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Высказывание Ксении Собчак о принадлежности Крыма вызвало широкий общественный резонанс: эксперты спорят о возможности привлечения телеведущей к уголовной ответственности и отказа ей в регистрации на выборах-2018, политики свою новую коллегу критикуют, а крымчане обещают отдать ей на выборах ноль голосов.

Собчак на прошлой неделе заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Во вторник она дала большую пресс-конференцию, на которой заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

Юристы разошлись во мнениях, может ли телеведущей грозить уголовная ответственность за ее слова о Крыме. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, это лишь проявление свободы слова; другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

В Кремле назвали это заявление неправильным "по сути и по форме", принадлежность полуострова не подлежит обсуждению, а вопросы привлечения к уголовной ответственности не входит в компетенцию администрации президента.

Свобода слова или популизм?

Сама Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку закон не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Собчак.

Ранее СМИ писали, что Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Собчак назвала Крым украинским и поделилась мнением о главной задаче России

В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм". Он считает, что, прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.

По его словам, подобные заявления идут вразрез с самим главным и основным — волеизъявлением крымского народа в 2014 году. Вице-премьер напомнил, что референдум проходил под надзором большой группы международных наблюдателей, которые все как один подтвердили его законность и легитимность.

При этом глава общественной палаты республики Григорий Иоффе считает, что Собчак не стоит рассчитывать на поддержку жителей Крыма в случае участия в выборах президента РФ. "Ей в Крыму никто ни одного голоса не отдаст", — сказал он.

"Зная, что крымчане никаким образом ее не поддержат, она вещает "истины", которые сегодня проповедуют западные элиты", — добавил он.

Оснований для отказа в регистрации нет

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за аналогичные фразы. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы. Чиков отметил, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом.

Адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. "Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего — того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были", — заметил юрист.

Это мнение разделяет адвокат Мария Ярмуш. "Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России — конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно", — сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, посоветовал обратиться в ЦИК.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сказала, что слова телеведущей о принадлежности Крыма не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты России. Она добавила, что, по ее мнению, "такого рода выражения, не содержащие никакого призыва, не могут относиться к экстремистским".

Родной голос из прошлого

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Собчак не совсем понимает, о чем говорит. Установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, подчеркнул Цеков, предположив, что за Собчак проголосуют не более 4-5% избирателей. "Протестный электорат в России невелик", — заметил парламентарий.

Депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик убежден, что заявление Собчак является угрозой национальной безопасности России. По его словам, складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом.

Депутат Госдумы от "Единой России" и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине. По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться. Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что такими заявлениями Собчак пытается получить голоса либерально настроенных избирателей. Он также называл решение телеведущей баллотироваться в президенты "максимализмом молодости" и "желанием сразу брать быка за рога".

Телеведущий Владимир Соловьев после высказываний Собчак представил запись слов ее отца экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, назвавшего "нелепостью" принадлежность Крыма Украине.

"Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины", — привел запись с выступлением Анатолия Собчака в эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев.