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Политика

Собчак дала жару: юристы спорят, политики критикуют, крымчане негодуют

18:0925.10.2017
(обновлено: 18:10 25.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Высказывание Ксении Собчак о принадлежности Крыма вызвало широкий общественный резонанс: эксперты спорят о возможности привлечения телеведущей к уголовной ответственности и отказа ей в регистрации на выборах-2018, политики свою новую коллегу критикуют, а крымчане обещают отдать ей на выборах ноль голосов.

Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Кремле прокомментировали слова Собчак о принадлежности Крыма‍
Собчак на прошлой неделе заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Во вторник она дала большую пресс-конференцию, на которой заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

Юристы разошлись во мнениях, может ли телеведущей грозить уголовная ответственность за ее слова о Крыме. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, это лишь проявление свободы слова; другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

В Кремле назвали это заявление неправильным "по сути и по форме", принадлежность полуострова не подлежит обсуждению, а вопросы привлечения к уголовной ответственности не входит в компетенцию администрации президента.

Лайкай сердцем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лайкай сердцем

Свобода слова или популизм?

Сама Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку закон не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Кремле назвали слова Собчак о Крыме неправильными по сути и по форме
"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Собчак.

Ранее СМИ писали, что Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

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Собчак назвала Крым украинским и поделилась мнением о главной задаче России

В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм". Он считает, что, прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский назвал преступлением слова Собчак о Крыме
По его словам, подобные заявления идут вразрез с самим главным и основным — волеизъявлением крымского народа в 2014 году. Вице-премьер напомнил, что референдум проходил под надзором большой группы международных наблюдателей, которые все как один подтвердили его законность и легитимность.

При этом глава общественной палаты республики Григорий Иоффе считает, что Собчак не стоит рассчитывать на поддержку жителей Крыма в случае участия в выборах президента РФ. "Ей в Крыму никто ни одного голоса не отдаст", — сказал он.

"Зная, что крымчане никаким образом ее не поддержат, она вещает "истины", которые сегодня проповедуют западные элиты", — добавил он.

Оснований для отказа в регистрации нет 

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма.

Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за аналогичные фразы. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы. Чиков отметил, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом.

Адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. "Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего — того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были", — заметил юрист.

Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Людмила Нарусова прокомментировала выдвижение дочери
Это мнение разделяет адвокат Мария Ярмуш. "Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России — конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно", — сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, посоветовал обратиться в ЦИК.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сказала, что слова телеведущей о принадлежности Крыма не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты России. Она добавила, что, по ее мнению, "такого рода выражения, не содержащие никакого призыва, не могут относиться к экстремистским".

Родной голос из прошлого 

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Собчак не совсем понимает, о чем говорит. Установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, подчеркнул Цеков, предположив, что за Собчак проголосуют не более 4-5% избирателей. "Протестный электорат в России невелик", — заметил парламентарий.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кандидат "против всех": Собчак провела большую конференцию
Депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик убежден, что заявление Собчак является угрозой национальной безопасности России. По его словам, складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом.

Депутат Госдумы от "Единой России" и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине. По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться. Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская прокомментировала заявления Собчак о принадлежности Крыма
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что такими заявлениями Собчак пытается получить голоса либерально настроенных избирателей. Он также называл решение телеведущей баллотироваться в президенты "максимализмом молодости" и "желанием сразу брать быка за рога".

Телеведущий Владимир Соловьев после высказываний Собчак представил запись слов ее отца экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, назвавшего "нелепостью" принадлежность Крыма Украине.

"Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины", — привел запись с выступлением Анатолия Собчака в эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев.

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