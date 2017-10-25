Собчак дала жару: юристы спорят, политики критикуют, крымчане негодуют

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Высказывание Ксении Собчак о принадлежности Крыма вызвало широкий общественный резонанс: эксперты спорят о возможности привлечения телеведущей к уголовной ответственности и отказа ей в регистрации на выборах-2018, политики свою новую коллегу критикуют, а крымчане обещают отдать ей на выборах ноль голосов.
Юристы разошлись во мнениях, может ли телеведущей грозить уголовная ответственность за ее слова о Крыме. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, это лишь проявление свободы слова; другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.
В Кремле назвали это заявление неправильным "по сути и по форме", принадлежность полуострова не подлежит обсуждению, а вопросы привлечения к уголовной ответственности не входит в компетенцию администрации президента.
Свобода слова или популизм?
Сама Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку закон не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.
Ранее СМИ писали, что Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.
В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую не размениваться на "дешевый популизм". Он считает, что, прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.
При этом глава общественной палаты республики Григорий Иоффе считает, что Собчак не стоит рассчитывать на поддержку жителей Крыма в случае участия в выборах президента РФ. "Ей в Крыму никто ни одного голоса не отдаст", — сказал он.
"Зная, что крымчане никаким образом ее не поддержат, она вещает "истины", которые сегодня проповедуют западные элиты", — добавил он.
Оснований для отказа в регистрации нет
По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма.
Адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. "Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего — того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были", — заметил юрист.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, посоветовал обратиться в ЦИК.
Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сказала, что слова телеведущей о принадлежности Крыма не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты России. Она добавила, что, по ее мнению, "такого рода выражения, не содержащие никакого призыва, не могут относиться к экстремистским".
Родной голос из прошлого
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Собчак не совсем понимает, о чем говорит. Установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, подчеркнул Цеков, предположив, что за Собчак проголосуют не более 4-5% избирателей. "Протестный электорат в России невелик", — заметил парламентарий.
Депутат Госдумы от "Единой России" и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине. По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться. Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме.
Телеведущий Владимир Соловьев после высказываний Собчак представил запись слов ее отца экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, назвавшего "нелепостью" принадлежность Крыма Украине.
"Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины", — привел запись с выступлением Анатолия Собчака в эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев.