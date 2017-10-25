Россия отреагирует на опасное расширение НАТО, заявил сенатор

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия пристально следит за расширением НАТО на востоке Европы, готова незамедлительно и адекватно отреагировать на него, если это расширение примет опасный оборот, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран сообщила о том, что НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирований для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ. По информации издания, речь может идти о подразделениях, отвечающих за логистику и за защиту морских путей Атлантического и Северного Ледовитого океанов от угроз со стороны подводных лодок.

"НАТО перманентно ведёт открытую демонстрацию своих сил, использует так называемую тактику "запугивания", провоцируя гонку вооружений. Намерение создать два новых подразделения укладывается в эту тактику… Но мы держим руку на пульсе ситуации. Если действия США и их сателлитов примут опасный оборот, Россия, подчеркну, отреагирует незамедлительно и адекватно угрозе", — сказал Бондарев.

Сенатор назвал "абсурдным и нелепым" обоснование, которым США "прикрываются для дальнейшего военного разветвления".

"Ни о какой инициативе потенциального конфликта со стороны России речи быть не может. Многовековая отечественная история подтверждает, что мы вступаем в конфликт только в ответ. Но реагируем незамедлительно", — добавил глава комитета.