Россия отреагирует на опасное расширение НАТО, заявил сенатор

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия пристально следит за расширением НАТО на востоке Европы, готова незамедлительно и адекватно отреагировать на него, если это расширение примет опасный оборот, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
"НАТО перманентно ведёт открытую демонстрацию своих сил, использует так называемую тактику "запугивания", провоцируя гонку вооружений. Намерение создать два новых подразделения укладывается в эту тактику… Но мы держим руку на пульсе ситуации. Если действия США и их сателлитов примут опасный оборот, Россия, подчеркну, отреагирует незамедлительно и адекватно угрозе", — сказал Бондарев.
"Ни о какой инициативе потенциального конфликта со стороны России речи быть не может. Многовековая отечественная история подтверждает, что мы вступаем в конфликт только в ответ. Но реагируем незамедлительно", — добавил глава комитета.