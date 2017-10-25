ЕР обновит состав региональных и первичных отделений

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Единая Россия" до конца текущего года проведет плановую ежегодную ротацию членов региональных политсоветов и их президиумов, секретарей и руководителей местных отделений, после которой состав партийного актива обновится на 10%, сообщил замсекретаря генерального совета ЕР Виктор Селиверстов на селекторном совещании с региональными исполкомами партии.

"Региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. Это плановая и обязательная процедура, которая прописана в уставе партии", – цитирует пресс-служба партии слова Селиверстова.

По его словам, предстоящая в следующем году процедура предварительного голосования по отбору кандидатов на региональных выборах из-за старта в декабре этого года президентской кампании, намечена на период после 18 марта.

"В этом году стартует кампания по избранию президента РФ, поэтому предварительное голосование мы начнем после 18 марта. Напомню, что в 2017 году сбор заявок на участие в предварительном голосовании стартовал 26 февраля. Однако, учитывая сжатые сроки его проведения в 2018 году, необходимо уже сейчас начать подготовку всех необходимых процедур. Тем более, нам предстоит более масштабная кампания, чем в 2017 году. В следующем году выборы пройдут в 47 субъектах РФ – всего запланировано 70 выборных кампаний", – добавил Селиверстов.

Партийный съезд ЕР, как ранее сообщил журналистам занимавший тогда должность секретаря генсовета Сергей Неверов (сейчас руководит фракцией ЕР в Госдуме), планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня, то есть он пройдет либо 22-23, либо 23-24 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая Владимира Жириновского от ЛДПР и Григория Явлинского от партии "Яблоко". Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".