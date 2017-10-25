Антикоррупционная работа в ФТС должна быть постоянной, заявил Путин

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Антикоррупционная работа в российской таможне должна быть организована на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным.

Глава государства подчеркнул, что ведомству нужно думать о совершенствовании технологий, об обеспечении бесперебойной работы на границах, чтобы участники внешнеэкономической деятельности чувствовали поддержку таможенников.

"И, безусловно, всегда нужно думать о чистоте собственных рядов. Надеюсь, что эта работа будет (проводиться) на постоянной основе", — сказал Путин, отметив, что таможня должна быть укомплектована людьми, которые прежде всего думают об интересах государства.

По словам президента, руководство страны в свою очередь будет уделять должное внимание вопросам зарплат и социальной обеспеченности сотрудников ФТС.

Путин поздравил Булавина с отмечаемым в среду Днем таможенника, отметив позитивные тенденции в работе ФТС. "Очень рассчитываю на то, что ведомство будет набирать обороты", — сказал президент.