Правозащитники раскритиковали Зюганова за создаваемый им образ Сталина

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Приписывая достижения советских людей вождю Иосифу Сталину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов проявляет неуважение к народу, заявила директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Стена скорби".
В этом году исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции. "Революция — это время нарушения прав человека. Мы не за революцию, мы за эволюцию", — заметила Жемкова.
Общенациональный мемориал "Стена скорби" будет открыт 30 октября в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Проект реализуется "Фондом памяти" по указу президента РФ Владимира Путина "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" на государственные средства и народные пожертвования.