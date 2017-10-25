Правозащитники раскритиковали Зюганова за создаваемый им образ Сталина

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Приписывая достижения советских людей вождю Иосифу Сталину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов проявляет неуважение к народу, заявила директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Стена скорби".

"Господин Зюганов говорит: "Достижения времен Сталина". Так вот, достижения, которых достигли руками, сердцем, умом людей обыкновенных — они, действительно, были, и я этих людей чрезвычайно уважаю за то, что они в этих ужасных условиях, когда их жизнь и свобода ничего не стоили, смогли эти достижения нам передать. А господин Зюганов, как я предполагаю, этих людей не уважает", — сказала Жемкова.

В этом году исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции. "Революция — это время нарушения прав человека. Мы не за революцию, мы за эволюцию", — заметила Жемкова.

В 2016 году на агитации перед выборами в Госдуму КПРФ решила использовать образ Иосифа Сталина для привлечения избирателей. Зюганов объяснил это тем, что под руководством Сталина страна достигла огромных успехов на пути модернизации.

Общенациональный мемориал "Стена скорби" будет открыт 30 октября в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Проект реализуется "Фондом памяти" по указу президента РФ Владимира Путина "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" на государственные средства и народные пожертвования.