СФ примет решение о назначении выборов президента до 15 декабря

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации примет решение о назначении выборов президента РФ ориентировочно 15 декабря, сообщила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"У нас есть (по закону о выборах президента) промежуток времени между 8 и 15 декабря. В это время и будет приниматься решение", — сказала она.