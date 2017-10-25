ЦИК утвердил количество бюллетеней к выборам президента-2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский Центризбирком утвердил количество бюллетеней, которые будут изготовлены к президентским выборам — более 111,4 миллиона, они должны быть готовы к 7 марта, сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.

"Предлагается утвердить количество избирательных бюллетеней — 111 миллионов 425 тысяч 443 штуки. Это точно соответствует количеству избирателей, которое есть в РФ, зафиксировано у нас на 1 июля 2017 года", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он добавил, что бюллетени должны быть готовы до 7 марта, для досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — до 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, должны будут изготовить 1 878 654 бюллетеня.

"Эти сроки позволяют нам доставить бюллетени во все избирательные участки, образованные за рубежом. Напоминаю, у нас идет формирование территориальной зарубежной избирательной комиссии", — сказал Булаев.