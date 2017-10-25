Матвиенко может посетить КНДР и Южную Корею в следующем году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может посетить КНДР и Южную Корею в следующем году.

"У меня есть приглашения посетить и КНДР, и Южную Корею, сейчас мы прорабатываем сроки. Возможно, поездка в КНДР состоится в следующем году", — сказала она.

Матвиенко добавила, что визиты в КНДР и Южную Корею могут быть совмещены.