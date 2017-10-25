Памфилова заявила, что не знает о возможном переносе выборов мэра Москвы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова не стала комментировать сообщение о возможном переносе выборов мэра Москвы на март 2018 года, отметив, что не обладает этой информацией и не тиражирует слухи.

"Я не знаю, у меня нет такой информации, это не по моей части. Я не тиражирую слухи", — сказал Памфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о возможном переносе выборов мэра столицы на март. Он написал в социальной сети ВКонтакте, что пост Алексея Венедиктова о возможном переносе сроков выборов мэра — "абсолютный фейк". Собянин также добавил, что "никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считает никчемной".