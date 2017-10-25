Пушков "нашелся" в командировке в Лондоне

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, который известен своей активностью в соцсетях и которого "потеряли" СМИ, находится в командировке в Лондоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета Федерации.

"Сенатор с понедельника находится в Лондоне на международной конференции "Баланс сил: будущий мировой (бес)порядок", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила в среду Газета.ру, Пушков уже в течение суток не публикует сообщения в своем микроблоге в Twitter. Издание отмечает, что сенатор пользуется этой социальной сетью с 2011 года, ежедневно комментируя острые общественно-политические темы, и за это время написал почти 8 тысяч твитов. В среднем он публикует три поста в день.