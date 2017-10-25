Мосгордума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Клычкова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мосгордума в среду на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Клычкова в связи с его назначением врио губернатора Орловской области, Клычков выступил с благодарственной речью перед своими коллегами из фракции.
"Андрей Клычков обратился в Мосгордуму с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата….Комиссия по организации работы думы рекомендует принять проект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", — обратился председатель комиссии Андрей Метельский.
Отдельные слова благодарности он высказал своим коллегам по фракции. "Мне очень жаль, что я ухожу с этой должности не в самое простое время. Но я уверен, что вы справитесь", — сказал Клычков.
Проект постановления о досрочном прекращении поддержали все депутаты.