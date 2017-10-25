Мосгордума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Клычкова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мосгордума в среду на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Клычкова в связи с его назначением врио губернатора Орловской области, Клычков выступил с благодарственной речью перед своими коллегами из фракции.

Президент России Владимир Путин 5 октября освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Клычкова — депутата Мосгордумы от КПРФ.

"Андрей Клычков обратился в Мосгордуму с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата….Комиссия по организации работы думы рекомендует принять проект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", — обратился председатель комиссии Андрей Метельский.

"Каждый из вас внес свой вклад в мое становление. И я благодарен в этом, хотя со многими у нас были различные споры. Мы дискутировали, были победы, были отступления…. Не все, что мы хотели реализовать, мы реализовали, но теперь у меня есть возможность реализовать свои начинания на Орловской земле. Буду стараться это делать", — сказал Клычков.

Отдельные слова благодарности он высказал своим коллегам по фракции. "Мне очень жаль, что я ухожу с этой должности не в самое простое время. Но я уверен, что вы справитесь", — сказал Клычков.

Проект постановления о досрочном прекращении поддержали все депутаты.