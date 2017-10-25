Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в среду.

Согласно документу в состав комиссии включены Александр Гребенкин — заместитель секретаря Совбеза РФ, Евгений Забарчук — заместитель руководителя аппарата правительства РФ, Павел Зенькович — статс-секретарь — замминистра образования и науки РФ, Олег Плохой — первый замминистра юстиции РФ, Алексей Черкасов — замминистра труда и соцзащиты РФ.

Добавляется, что из состава комиссии исключен Сергей Герасимов.

В августе Путин освободил Герасимова от должности первого замминистра юстиции РФ.