Понятие вмешательства в дела РФ могут прописать в законе "О безопасности"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Понятие вмешательства в дела России может быть прописано в законе "О безопасности", заявила сенатор Людмила Бокова во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

По мнению замначальника правового управления СФ Владимира Алешина, необходимо продумать ответственность за нарушение этого положения, включая Уголовный и Административный кодексы.

"Понятие вмешательства в дела России может быть прописано в законе "О безопасности", — сказала Бокова, поддержав предложение политолога Бориса Надеждина, сделанное им ранее.

По словам Алешина, "нужно определить, будут ли нормы уголовного права, внесение изменений в Административный кодекс". По его мнению, пропаганда против РФ тоже является общественно-опасным деянием, и за это также может быть введена ответственность.

"Нужно определить, кто будет вести следствие, может быть Следственный комитет, или другие федеральные органы", — сказал Алешин.