МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Понятие вмешательства в дела России может быть прописано в законе "О безопасности", заявила сенатор Людмила Бокова во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
"Понятие вмешательства в дела России может быть прописано в законе "О безопасности", — сказала Бокова, поддержав предложение политолога Бориса Надеждина, сделанное им ранее.
По словам Алешина, "нужно определить, будут ли нормы уголовного права, внесение изменений в Административный кодекс". По его мнению, пропаганда против РФ тоже является общественно-опасным деянием, и за это также может быть введена ответственность.
"Нужно определить, кто будет вести следствие, может быть Следственный комитет, или другие федеральные органы", — сказал Алешин.