Медведев посетил мемориал памяти жертв геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший с официальным двухдневным визитом в Ереван, посетил мемориал памяти жертв геноцида армян.

К памятнику глава российского правительства отправился сразу из аэропорта.

Здесь Медведев возложил венок к самому мемориалу, а также к вечному огню, после чего глава правительства прошел по Аллее памяти, где полил дерево, посаженное им в 2008 году в качестве президента в ходе официального визита.

Мемориал построен в память геноцида армян в Османской Турции в 1915 году и символизирует скорбь по 1,5 миллионам погибших людей.

Традиционно иностранные политики, которые посещают Армению, в том числе российские, возлагают венки к монументу как основному памятнику республики.

В 2008 году Медведев, будучи президентом РФ, посадил ель на Аллее памяти мемориального комплекса.