Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия и Кипр перспективные партнеры, в Москве ценят стремление Никосии укреплять сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал Путин по итогам переговоров с коллегой из Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным вопросам. По словам Путина, они с кипрским лидером наметили пути дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.

"Сегодня Кипр является для нас важным и перспективным партнером",- сказал Путин.

"Мы ценим стремление кипрских друзей и господина президента, ценим его стремление укреплять тесное и многоплановое сотрудничество с Россией", — отметил он.