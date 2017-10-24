Путин рассказал о переговорах с президентом Кипра

Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис во время встречи. 24 октября 2017

Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис во время встречи. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом были обстоятельными и содержательными, Кипр является важным и перспективным партнером РФ.

"(Состоялись) обстоятельные и содержательные переговоры с президентом республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Состоялся премьерный обмен мнениями по всему комплексу российско-кипрских связей, актуальным международным и региональным проблемам", — сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Кипра.

Были намечены пути дальнейшего взаимовыгодного партнерства в самых разных областях, отметил Путин.

"Сегодня Кипр является важным и перспективным партнером", — добавил глава российского государства.