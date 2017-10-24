Роскомнадзор рассказал об ответных мерах на притеснение СМИ за рубежом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Предложения Роскомнадзора о возможных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом касаются всех сфер распространения информации, заявил замруководителя ведомства Вадим Субботин.
Он добавил, что ведомство уже направило предложения в верхнюю палату парламента. По словам Субботина, в ведомстве готовы обсудить эти инициативы в закрытом режиме, из-за "чувствительности вопроса".
США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке.