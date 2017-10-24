Кандидат "против всех": Собчак провела большую конференцию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак провела большую конференцию, на которой анонсировала некоторые направления своей будущей предвыборной кампании и планы, а также представила часть команды своего штаба, который возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

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Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак на прошлой неделе заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ, позиционируя себя как кандидата "против всех".

Пресс-конференция телеведущей состоялась на малой сцене Электротеатра имени Станиславского при большом ажиотаже со стороны журналистского сообщества. Свободных мест в зале не было, а за дверями театра осталось достаточно большое количество журналистов, которые так и не смогли попасть на мероприятие. На входе каждый представитель СМИ получал бэйдж и наклейку с хештегом #япротиввсех.

Поддержать Собчак пришли ее друзья и знакомые, в частности, писатель Дмитрий Быков. Из политтехнологов на сцене присутствовал Малашенко. Конференция проходила при приглушенном свете софитов. Сделав заявления и представив часть предвыборной команды, Собчак ответила на множество вопросов со стороны журналистов.

Позднее для представителей СМИ, в том числе не попавших на конференцию, организовали пресс-подход. Телеведущая пришла на него вместе с Малашенко, их обступили журналисты.

Не обошлось без происшествий — ближе к концу мероприятия неизвестный мужчина заявил, что хочет задать вопрос Собчак, после этого он быстро надел на себя маску в виде головы белой лошади и попытался с криками прорваться к телеведущей, но охрана успела вовремя скрутить мужчину и вывести из зала.

Предвыборный штаб

Главной новостью пресс-конференции стало заявление о том, кто возглавит будущий предвыборный штаб Собчак. "Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании (Бориса) Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак.

Телеведущая также пригласила в штаб экономиста Вячеслава Иноземцева для дискуссии об экономическом развитии России, а также экономиста Андрея Мовчана, отметив, что будет рада участию и других специалистов, российских и международных центров.

За интернет-кампанию и "все, что будет происходить онлайн", будет отвечать политтехнолог Виталий Шкляров; работой по сбору подписей и работой с волонтерами будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников; обсуждением законотворчества, судебной, конституционной практикой — известный юрист Елена Лукьянова. По словам телеведущей, Антон Красовский согласился модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ, и в целом будет помогать в ведении кампании.

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При этом Собчак добавила, что обсуждала с Авдотьей Смирновой, российской журналисткой и публицистом, которая в 2012 году учредила фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход", возможность экспертного диалога на площадке, посвященной проблемам инклюзивного общества, открытого для всех общества. "Надеюсь, это тоже произойдет в ближайшее время", — сказала она.

Также она заявила, что не собирается сейчас создавать какую-либо политическую партию. "Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь", — пояснила Собчак, отметив, что если будет политическая сила, соответствующая ее представлениям о будущем России и готовая ее поддержать, то она пойдет на выборы от этой партии.

"Моя партия — это, прежде всего, народ нашей страны, народ России", — добавила телеведущая.

Штаб ищет спонсоров

Собчак заявила, что для реализации предвыборной кампании нуждается в спонсорах. "Список экспертов, активистов, с которыми мы ведём этот разговор, по-прежнему открыт, мы вас ждём, мы нуждаемся также и в спонсорах, и помощниках, и волонтерах. Я надеюсь, что на этот призыв откликнутся многие", — сказала она.

Телеведущая пояснила, что штаб будет собирать деньги самыми разными способами: "буквально объявлять краудфандинг".

"Потому что моих ресурсов, конечно, не хватит. Как вы сами понимаете, у меня лично таких денег нет. Я — богатый человек, я плачу налоги в своей стране, у меня открыты счета, и в рамках кампании я, конечно, буду их показывать, все эти суммы. Я готова вложить часть своих денег, но, конечно, этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, на людей, которые готовы поддержать мою платформу", — заявила она, подчеркнув, что не возьмет деньги, "нажитые преступным путем".

"Мы, конечно, не возьмем деньги и у Кремля. Но я не думаю, что об этом вообще может идти речь", — отметила Собчак.

Штабы в регионах



Штабы предвыборной кампании, по словам телеведущей, будут организованы во всех крупных городах России. "Естественно, штабы — это важнейшая часть (предвыборной кампании — ред.). Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем вести эту деятельность, эту кампанию. Мы будем ездить по регионам", — пояснила она, добавив, что уже запланирована поездка в Екатеринбург и она надеется выступить в Ельцин-центре.

Также она пообещала, что посетит во время кампании все российские города-миллионники.

Голос поколения и протеста



В ходе конференции Собчак заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан.

"Я не профессиональный политик, я — неравнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", — сказала она.

Телеведущая при этом заявила, что на выборах в 2018 году намерена стать голосом протеста всех россиян, права которых нарушаются. "В моем обращении в выдвижении я сказала, что готова стать голосом протеста — и не только оппозиции, но и всех людей, чьи права нарушаются, людей, которые незаконно преследуются за просто другое мнение. Их в нашей стране огромное количество", — добавила телеведущая.

При этом Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. "Крым украинский. Точка… Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — сказала она.

"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — добавила телеведущая.

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"Доказательств нет, до свиданья"

Собчак в том числе прокомментировала слухи о том, что ее выдвижение согласовано в Кремле, отметив, что если нет доказательств такой связи, тогда — "до свидания".

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"Я бы не хотела в рамках не только нашей пресс-конференции, а вообще кампании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю, это оскорбительным и не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться. Вас, вот, сидит огромное количество людей в зале. У вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания! Больше говорить на эту тему нечего", — заявила телеведущая, отвечая на вопрос о якобы связи ее решения баллотироваться с Кремлем и том, что якобы ее избирательная кампания согласована с Администрацией президента.