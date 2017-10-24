Кандидат "против всех": Собчак провела большую конференцию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак провела большую конференцию, на которой анонсировала некоторые направления своей будущей предвыборной кампании и планы, а также представила часть команды своего штаба, который возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.
71.2%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
22.0%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.8%Думаю, она вполне достойный претендент
Пресс-конференция телеведущей состоялась на малой сцене Электротеатра имени Станиславского при большом ажиотаже со стороны журналистского сообщества. Свободных мест в зале не было, а за дверями театра осталось достаточно большое количество журналистов, которые так и не смогли попасть на мероприятие. На входе каждый представитель СМИ получал бэйдж и наклейку с хештегом #япротиввсех.
Поддержать Собчак пришли ее друзья и знакомые, в частности, писатель Дмитрий Быков. Из политтехнологов на сцене присутствовал Малашенко. Конференция проходила при приглушенном свете софитов. Сделав заявления и представив часть предвыборной команды, Собчак ответила на множество вопросов со стороны журналистов.
Не обошлось без происшествий — ближе к концу мероприятия неизвестный мужчина заявил, что хочет задать вопрос Собчак, после этого он быстро надел на себя маску в виде головы белой лошади и попытался с криками прорваться к телеведущей, но охрана успела вовремя скрутить мужчину и вывести из зала.
Предвыборный штаб
Главной новостью пресс-конференции стало заявление о том, кто возглавит будущий предвыборный штаб Собчак. "Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании (Бориса) Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак.
За интернет-кампанию и "все, что будет происходить онлайн", будет отвечать политтехнолог Виталий Шкляров; работой по сбору подписей и работой с волонтерами будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников; обсуждением законотворчества, судебной, конституционной практикой — известный юрист Елена Лукьянова. По словам телеведущей, Антон Красовский согласился модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ, и в целом будет помогать в ведении кампании.
При этом Собчак добавила, что обсуждала с Авдотьей Смирновой, российской журналисткой и публицистом, которая в 2012 году учредила фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход", возможность экспертного диалога на площадке, посвященной проблемам инклюзивного общества, открытого для всех общества. "Надеюсь, это тоже произойдет в ближайшее время", — сказала она.
"Моя партия — это, прежде всего, народ нашей страны, народ России", — добавила телеведущая.
Штаб ищет спонсоров
Собчак заявила, что для реализации предвыборной кампании нуждается в спонсорах. "Список экспертов, активистов, с которыми мы ведём этот разговор, по-прежнему открыт, мы вас ждём, мы нуждаемся также и в спонсорах, и помощниках, и волонтерах. Я надеюсь, что на этот призыв откликнутся многие", — сказала она.
Телеведущая пояснила, что штаб будет собирать деньги самыми разными способами: "буквально объявлять краудфандинг".
"Мы, конечно, не возьмем деньги и у Кремля. Но я не думаю, что об этом вообще может идти речь", — отметила Собчак.
Штабы в регионах
Также она пообещала, что посетит во время кампании все российские города-миллионники.
Голос поколения и протеста
В ходе конференции Собчак заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан.
"Я не профессиональный политик, я — неравнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", — сказала она.
При этом Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. "Крым украинский. Точка… Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — сказала она.
"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — добавила телеведущая.
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"Доказательств нет, до свиданья"
Собчак в том числе прокомментировала слухи о том, что ее выдвижение согласовано в Кремле, отметив, что если нет доказательств такой связи, тогда — "до свидания".