Выборы мэра Красноярска: интриги не получилось

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Депутаты городского совета тайным голосованием выбрали новым мэром Красноярска и.о. министра транспорта края Сергея Еремина, конкуренты которого сами сошли с дистанции; эксперт считает, что работа нового мэра будет зависеть от команды, а главный его недостаток — отсутствие политического опыта.

За меня не голосуйте

Во вторник на внеочередной сессии горсовета прошла процедура избрания главы Красноярска, кандидатов на этот пост было трое. Еремин набрал 23 голоса из 29 возможных.

Решение о самоотводе руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов объяснил тем, что они с Ереминым однопартийцы-единороссы и им нужно не конкурировать, а работать командно. Он отметил хорошую программу Еремина, где отражены все необходимые меры для развития города.

"Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его (Еремина – ред.)", — сказал Логинов.

Бизнесмен и депутат красноярского горсовета Владимир Егоров свою кандидатуру снимать не стал, но призвал голосовать за Еремина.

"Если я сниму кандидатуру — выборы будут сорваны. Поэтому я оставляю свою кандидатуру, но призываю тех, кто будет голосовать за меня, голосовать за Ерёмина", — сказал Егоров.

В прошлую среду действующий мэр Эдхам Акбулатов отказался от участия в конкурсе на пост главы города.

По итогам голосования второе место занял кандидат "против всех", "получивший" 5 голосов. К просьбе Егорова не прислушался один депутат, Еремин получил 23 голоса.

Новый мэр пообещал работать во благо города и сотрудничать с депутатами. Инаугурация назначена на 26 октября.

Предсказуемый сценарий

Известный политолог Александр Чернявский не удивлен победой Еремина, поскольку он человек команды нового врио губернатора Александра Усса.

"Сам сценарий был предсказуем. Сергей Еремин считался фаворитом еще во время первого этапа, поскольку пользовался политической поддержкой врио губернатора Александра Усса. Главный плюс Еремина — хорошее знание дорожной и транспортной отраслей, стратегически важных для Красноярска. Главный минус — отсутствие политического опыта и опыта муниципального управления", — заявил РИА Новости Чернявский.

Он отметил, что будущее Еремина как мэра во многом будет зависеть от правильно подобранной команды. "Времени на кадровые эксперименты у нового мэра нет. Уже в ноябре горожане будут спрашивать с Сергей Еремина по полной за ситуацию в Красноярске", — добавил собеседник агентства.

Говоря о выбывании конкурентов Еремина из борьбы, эксперт отметил, что "объяснение Логинова достаточно честное и логичное — абсурдно двум единороссам бороться за Гран-при". "Егоров добился своей главной цели, когда Акбулатов сошел с дистанции. Так что все логично", — пояснил Чернявский.