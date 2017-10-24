Выборы мэра Красноярска: интриги не получилось

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Депутаты городского совета тайным голосованием выбрали новым мэром Красноярска и.о. министра транспорта края Сергея Еремина, конкуренты которого сами сошли с дистанции; эксперт считает, что работа нового мэра будет зависеть от команды, а главный его недостаток — отсутствие политического опыта.
За меня не голосуйте
Решение о самоотводе руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов объяснил тем, что они с Ереминым однопартийцы-единороссы и им нужно не конкурировать, а работать командно. Он отметил хорошую программу Еремина, где отражены все необходимые меры для развития города.
"Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его (Еремина – ред.)", — сказал Логинов.
Бизнесмен и депутат красноярского горсовета Владимир Егоров свою кандидатуру снимать не стал, но призвал голосовать за Еремина.
"Если я сниму кандидатуру — выборы будут сорваны. Поэтому я оставляю свою кандидатуру, но призываю тех, кто будет голосовать за меня, голосовать за Ерёмина", — сказал Егоров.
По итогам голосования второе место занял кандидат "против всех", "получивший" 5 голосов. К просьбе Егорова не прислушался один депутат, Еремин получил 23 голоса.
Новый мэр пообещал работать во благо города и сотрудничать с депутатами. Инаугурация назначена на 26 октября.
Предсказуемый сценарий
Известный политолог Александр Чернявский не удивлен победой Еремина, поскольку он человек команды нового врио губернатора Александра Усса.
Он отметил, что будущее Еремина как мэра во многом будет зависеть от правильно подобранной команды. "Времени на кадровые эксперименты у нового мэра нет. Уже в ноябре горожане будут спрашивать с Сергей Еремина по полной за ситуацию в Красноярске", — добавил собеседник агентства.
Говоря о выбывании конкурентов Еремина из борьбы, эксперт отметил, что "объяснение Логинова достаточно честное и логичное — абсурдно двум единороссам бороться за Гран-при". "Егоров добился своей главной цели, когда Акбулатов сошел с дистанции. Так что все логично", — пояснил Чернявский.