Россия выступает за справедливое решение кипрской проблемы, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия выступает за справедливое решение кипрской проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин перед встречей со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
"Сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Уверен, мы поговорим по всему комплексу наших отношений, конечно, и по международной составляющей, по внутреннему урегулированию кипрской проблемы. Вы знаете, что Россия всегда выступала за справедливое урегулирование", — сказал Путин.
В свою очередь, Анастасиадис отметил, что не встрече двух лидеров речь также об отношениях между Европейским Союзом и Россией, о региональных проблемах и двустороннем сотрудничестве. Он выразил признательность Путину от себя и от имени кипрского народа за поддержку, которую Москва оказывает Кипру.
Последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН прошел в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля и закончился провалом. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение соглашения невозможным.