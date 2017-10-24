Россия выступает за справедливое решение кипрской проблемы, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия выступает за справедливое решение кипрской проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин перед встречей со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

"Сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Уверен, мы поговорим по всему комплексу наших отношений, конечно, и по международной составляющей, по внутреннему урегулированию кипрской проблемы. Вы знаете, что Россия всегда выступала за справедливое урегулирование", — сказал Путин.

В свою очередь, Анастасиадис отметил, что не встрече двух лидеров речь также об отношениях между Европейским Союзом и Россией, о региональных проблемах и двустороннем сотрудничестве. Он выразил признательность Путину от себя и от имени кипрского народа за поддержку, которую Москва оказывает Кипру.

Анастасиадис находится в России по приглашению Путина. По итогам переговоров планируется подписать ряд двусторонних соглашений в таких областях, как торговое судоходство, международные автомобильные перевозки и коммуникации, а также меморандумы о сотрудничестве в экономике.

Последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН прошел в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля и закончился провалом. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение соглашения невозможным.