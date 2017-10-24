Уральский депутат намерен участвовать в выборах и отобрать голоса у Собчак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Екатеринбургской городской Думы Евгений Боровик заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, чтобы отобрать голоса у телеведущей Ксении Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

В своем заявлении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, депутат отметил: "После того как я узнал о выдвижении кандидатом в президенты России Ксении Собчак, мне стало страшно за будущее страны… Я понял, что ни у меня, ни у Владимира Владимировича нет защиты от выбывания из страны… Поэтому я решил поддержать патриархальный уклад государства и выдвинуться на пост президента России. Во-первых, тем самым я гарантирую участие Путина во втором туре, оттянув голоса у "королевы гламура", а во-вторых, я стану единственным кандидатом на пост президента из провинции", — отметил депутат.

"Да, планирую (участвовать в выборах), — подтвердил Боровик РИА Новости свое желание участвовать в выборах. — Стране нужны перемены. Во власти нужны новые лица и новые современные методы руководства и взаимодействия с остальным миром. И в избирателях России я тоже уверен, так как моя предвыборная повестка — это федерализация страны. То есть больше полномочий и финансов субъектам, перераспределение их от центра к регионам, а также более справедливое налоговое законодательство. Кто из жителей Сибири или Дальнего Востока не захочет жить лучше и самостоятельно распоряжаться своими деньгами?" — сказал Боровик.

Депутат также добавил, что надеется на голоса жителей из регионов. "Очевидно, что я не найду поддержки в ряде субъектов, таких как Москва, Петербург, республики Кавказа, но на остальной части России я уверен в голосовании за меня!" — подчеркнул Боровик.