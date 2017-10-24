Путин кратко пообщался с министром финансов Катара на форуме "Россия зовет"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в кулуарах форума "Россия зовет" кратко пообщался с министром финансов Катара Али Шарифом Аль-Имади, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник Путин выступил на форуме в рамках пленарной сессии "Управлять сложностью, контролировать риски". Министр финансов Катара также принял участие в форуме.
"В кулуарах кратко (пообщались)", — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли у Путина встреча с министром финансов Катара.